2018-12-07T09:59:07+03:00
Происшествия

Омича посадили на 8 лет за убийство матери

Пьяный мужчина обнаружил, что мать мертва только на следующий день
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичу дали 8 лет за убийство материОмичу дали 8 лет за убийство материФото: Виталий Невар
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Пьяный омич вернулся домой, где он проживал вместе с матерью. У них возник конфликт, и мужчина начал избивать пожилую женщину. Мать не могла оказать ему сопротивления в силу своего возраста, также она была пьяна. Сын оставил избитуюодну в комнате и ушел спать. На следующий день он обнаружил мать мертвой.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, женщина умерла от множественных телесных повреждений. Омича признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначили ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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