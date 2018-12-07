2018-12-07T09:59:07+03:00
Происшествия

Омича посадили на 8 лет за убийство матери

Пьяный мужчина обнаружил, что мать мертва только на следующий день
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичу дали 8 лет за убийство материОмичу дали 8 лет за убийство материФото: Виталий Невар
Изменить размер текста:

Пьяный омич вернулся домой, где он проживал вместе с матерью. У них возник конфликт, и мужчина начал избивать пожилую женщину. Мать не могла оказать ему сопротивления в силу своего возраста, также она была пьяна. Сын оставил избитуюодну в комнате и ушел спать. На следующий день он обнаружил мать мертвой.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, женщина умерла от множественных телесных повреждений. Омича признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначили ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте