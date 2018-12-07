Омича посадили на 8 лет за убийство матери
Пьяный омич вернулся домой, где он проживал вместе с матерью. У них возник конфликт, и мужчина начал избивать пожилую женщину. Мать не могла оказать ему сопротивления в силу своего возраста, также она была пьяна. Сын оставил избитуюодну в комнате и ушел спать. На следующий день он обнаружил мать мертвой.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, женщина умерла от множественных телесных повреждений. Омича признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначили ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.