В Омске рекламу корейского автокомплекса с собакой признали аморальной

7 Дек. 09:32 2018-12-07T09:32:25+03:00

Они написали, что «съели собаку» на ремонте машин

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Рекламу автокомплекса, который занимается ремонтом корейских автомобилей, признали оскорбительной. Как сообщили в омском Управлении федеральной антимонопольной службы, претензии у экспертов возникли к изображению рекламы.

На рекламном плакате корейского автокомплекса написано, что они «съели собаку» на ремонте автомобилей. Рядом маркетологи поместили изображение собаки. Эксперты УФАС посчитали такую рекламу аморальной, ведь принятое в Корее употребление в пищу мяса собак - абсолютно неприемлимо для жителей России.

- Не имея претензий к использованию в рекламе утверждения «собаку съели», большинство экспертов посчитали неприемлемым в рекламе изображение собаки, поскольку оно является оскорбительным по отношению к любителям животных, зоозащитников, недопустимым с точки зрения морали, - сообщается в заявлении ведомства.