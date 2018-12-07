Под Омском поймали педофила, изнасиловавшего школьницу в автомастерской

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-07T08:47:56+03:00

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В Азовском районе поймали педофила, который изнасиловал 14-летнюю школьницу. Преступление 27-летний мужчина совершил прямо на станции технического обслуживания у села Гауф Азовского района Омской области. Как там оказалась школьница, не сообщается.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, мужчина во время совершения преступления был пьян. Чтобы доказать его вину, следователи проводили судебно-медицинские, молекулярно-генетические и биологическая экспертизы.

Сейчас они проверяют информацию о еще двух школьницах. По распространенной в соцсетях информации, они также пострадали. Пока следователи опровергают эту информацию, но расследование дела еще не завершено. На мужчину завели уголовное дело.