В Общественной палате прошел круглый стол, посвященный 25-летнему юбилею Конституции

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-07T08:05:59+03:00

В нем приняли участие не только члены Общественной палаты Омской области, но и студенты, и преподаватели омских вузов.

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Нужно ли менять основной документ страны, работает он или нет, как люди используют свои права - об этом и многом другом на круглом столе «Конституционные принципы в развитии гражданского общества: история и современность» в Общественной палате говорили собравшиеся.

Член совета Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев поделился интересной информацией, которую озвучили на аналогичном мероприятии в Москве, откуда он недавно вернулся. Лишь около 13% молодых людей знают что такое Конституция. Среди более взрослых наших сограждан этот процент повыше - 69%. Такая низкая правовая грамотность - препятствие для того, чтобы люди могли свои права реализовать.

- Чтобы грамотно использовать свои права, надо их знать, - подчеркнула уполномоченный по правам человека Омской области Ирина Касьянова. К ней и ее коллегам люди идут именно тогда, когда нарушаются права, данные им и основным законом страны. Так только в 2018 году к уполномоченным по правам человека Омской области поступило 1900 обращений. Самая часто нарушаемая норма Конституции, по словам Ирины Михайловны - право на жилище. А в 90-е годы чаще всего нарушалось право на дошкольное образование. Ирина Касьянова считает, что с этой проблемой удалось справиться благодаря тому, что уполномоченные по правам человека наладили конструктивный диалог с исполнительной властью.

Член совета Общественной палаты Омской области Михаил Машкарин уверен в другом - Конституция России не всегда работает и привел в пример норму о социальном обществе. Между тем социальное неравенство - реальность, с которой не поспоришь.

- Тем не менее лучше такая Конституция, чем никакая, - заметил Михаил Иванович.

О том, нужно ли менять основной закон страны мнения разошлись. Доцент кафедры конституционного и международного права ОмЮА Алена Агеева высказала свое мнение, что он должен быть доработан с точки зрения понятия семьи, как ячейки общества. Анатолий Соловьев, напротив, настаивал на ее незыблемости, а Михаил Машкарин вообще сказал, что изменение этого документа ничего не даст.

Так или иначе, но участники круглого стола сошлись во мнении, что люди должны знать не только права, которые дает им Конституция, но и осознавать обязанности. Кроме того, должны быть действующие механизмы реализации законов.

- Не Конституция виновата виновата в том, что происходит, - резюмировала итоги обсуждения член Общественной палаты Надежда Чекалева. - Мы, люди, сами должны делаем эту жизнь. Каждый на своем месте должен стараться добиваться, чтобы Конституция были живая.