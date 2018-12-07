2018-12-07T07:52:28+03:00
Общество

Губернатор Бурков на встрече с Министром сельского хозяйства договорился о субсидировании омских аграриев

Главной темой обсуждения стали льготные кредиты в АПК и компенсация за транспортировку сельхозпродукции на экспорт
Леонид БАРХАТОВ
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Губернатор Омской области Александр Бурков и глава регионального минсельхоза встретились с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.Губернатор Омской области Александр Бурков и глава регионального минсельхоза встретились с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Губернатор Омской области Александр Бурков и глава регионального минсельхоза встретились с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Главной темой стало необходимость субсидирования затрат сибирских аграриев. У нашего региона - огромный потенциал в сфере АПК. Несмотря на сложные климатические условия Омской области удалось собрать 3,3 млн. тонн зерна. Регион не только в состоянии прокормить себя сам, но и благополучно поставляет сельхозпродукцию в другие города и даже страны. Рынками сбыта являются не только страны ближнего зарубежья, как Казахстан и Грузия, но и Китай, Нидерланлы, Израиль. Александр Бурков заявил федеральном центру о необходимости разработки механизма преференций для регионов, находящихся в зоне рискованного земледелия.

- Приоритетными вопросами для обсуждения стали механизмы субсидирования железнодорожных перевозок экспортной сельскохозяйственной продукции. Установление льготных тарифов на перевозку зерна наземным транспортом Александр Бурков считает особенно актуальным для регионов Сибири, - говорится в официальном сообщении пресс-службы областного правительства.

На встрече так же была поднята тема увеличения сроков кредитования аграриев на сезонные полевые работы – с 12 до 18 месяцев. Это позволит фермерам более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы и планировать свой бизнес.

- Безусловно, инициатива губернатора очень нужная. Мы действительно находимся далеко от основных портов. Из-за длинного плеча и высоких транспортных расходов при перевозке полученной продукции омские аграгрии нуждаются в финансовой поддержке и субсидировании, - комментирует ситуацию член Общественной платы Омской области Андрей Ерошевич. - Мы в неравных условиях с регионами, которые близко к портам и где более благоприятный климат. Нам сложно развивать сельское хозяйство в такой ситуации. К тому же важная тема - увеличение сроков кредитования. Без длинных денег невозможно развивать бизнес и сектор АПК. Нужно поддерживать фермеров.

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