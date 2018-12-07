Омич в соцсетях винит врачей в смерти жены

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-07T07:37:04+03:00

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Мужчина потерял жену и требует разобраться в ситуации. Его 41-летняя жена, по словам сибиряка, умерла за несколько дней лечения. Убитый горем мужчина хочет добиться правды. Он написал петицию на сайте Change.org и собирает подписи в свою поддержку, чтобы прокуратура и министерство здравоохранения начали разбираться в ситуации.

Сначала пациентку лечили в местной больнице, но, как он пишет, диагноз был поставлен неверно. Сибиряк долго добивался перевода жены в областную больницу. Там, по словам омича, его женой занималась неопытная врач, и супруга в скором времени умерла уже в реанимации.

- Мы пришли в больницу на своих ножках,а увез я ее в гробу. Месяц страданий моей девочки, - пишет мужчина.

За сутки петицию омича уже подписали 1 044 человека.