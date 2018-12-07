2018-12-07T04:52:35+03:00
Общество

Опоздавший на заседание омский депутат предложил убрать все светофоры на Ленина

Он посетовал на пробки
Станислав МУХИН
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Необычное заявление сделал омский депутат горсовета Сергей Дроздов. Он опоздал на заседание, из-за чего не собирался кворум и народные избранники не могли начать заседание. Больше всех опозданием Дроздова был возмущен спикер горсовета Владимир Корбут. Но у народного избранника было свое объяснение.

- Полчаса ехал от гостиницы «Иртыш» в Горсовет. Все светофоры на Ленина надо убрать, – цитирует РИА "Омск-Информ" Сергея Дроздова. – Надо заставить чистить снег в районе улицы Чкалова, потому что там 2 автомобиля проехать не могут.

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