2018-12-06T15:05:26+03:00
Общество

Появилось видео задержания мэра Называевска

Напомним, сотрудники ФСБ нашли у него незарегистрированное оружие [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: Скриншот с видеоФото: Скриншот с видео
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30 октября в дом к главе Называевска пришли сотрудники УФСБ. Во время обыска они кроме нескольких легальных винтовок нашли одну незарегистрированную, а также больше сотни различных патронов.

А накануне силовики направились в местную администрацию задерживать и самого мэра Виктора Лупиноса.

Уже опубликовано видео, на котором сотрудники в бронежилетах подходят к крыльцу административного здания.

По данным регионального Следственного комитета, однозарядную винтовку калибра 5,6 мм модели «ТОЗ-8М» чиновник приобрел еще в 2008 году и все это время прятал в своем доме. В отношении него завели уголовное дело. Идет проверка для выяснения всех обстоятельств преступления.

УФСБ России по Омской области

УФСБ России по Омской области

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