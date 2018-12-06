Глава Росгосцирка ушел в отставку после срыва сроков реконструкции в Омске

6 Дек. 14:42 2018-12-06T14:42:32+03:00

Иванов подал в отставку после выговора от Мединского. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Глава ФКП «Российская государственная цирковая компания» Дмитрий Иванов попрощался с коллективом еще 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российском минкультуры. А накануне появилась уже официальная информация, что чиновник подал заявление об увольнении, которое было принято.

Добавим, что за 1,5 месяца до случившегося Иванов получил выговор от министра культуры Владимира Мединского за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия». Речь шла о реконструкции омского цирка.

Такие же точно проблемы были в Ростовском и Рязанском цирках. Но их директоров, которые просили денег на завершение работ, вместо помощи увольняли.