2018-12-06T14:42:32+03:00
Общество

Глава Росгосцирка ушел в отставку после срыва сроков реконструкции в Омске

Накануне за провал в открытии цирка чиновника отчитал Владимир Мединский
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Иванов подал в отставку после выговора от Мединского.Иванов подал в отставку после выговора от Мединского.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Глава ФКП «Российская государственная цирковая компания» Дмитрий Иванов попрощался с коллективом еще 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российском минкультуры. А накануне появилась уже официальная информация, что чиновник подал заявление об увольнении, которое было принято.

Добавим, что за 1,5 месяца до случившегося Иванов получил выговор от министра культуры Владимира Мединского за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия». Речь шла о реконструкции омского цирка.

Такие же точно проблемы были в Ростовском и Рязанском цирках. Но их директоров, которые просили денег на завершение работ, вместо помощи увольняли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте