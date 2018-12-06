2018-12-06T14:37:22+03:00
Общество

В центре Омска парковки хотят сделать платными

Так чиновники хотят разгрузить центр города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска парковки хотят сделать платнымиВ центре Омска парковки хотят сделать платнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сегодняшнем заседании финансово-бюджетного комитета горсовета депутаты обсуждали стратегию развития Омска до 2030 года. В документ они предложили включить пункт о создании платных парковок в центре города.

Глава комитета Юрий Федотов рассказал о необходимости таких парковок в центре:

- Вы видите, что в будние дни центр перегружен транспортом. Важно, чтобы парковочные места имели оборачиваемость, мы должны уйти от принципа «кто первым встал, того и тапки». Введение платных парковок приведет к росту популярности общественного транспорта, в результате снизится нагрузка на дорожную сеть, улучшится экологическая обстановка.

Пока неизвестно, когда чиновники приступят к осуществлению планов по введении платных парковочных мест. Добавим, что о введении платных парковок депутаты говорят не в первый раз.

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