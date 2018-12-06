2018-12-06T13:45:10+03:00
Общество

Мэра Называевска подозревают в незаконном обороте оружия

В своем доме он прятал винтовку и боеприпасы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В главы Называевска дома нашли не менее 100 патронов.В главы Называевска дома нашли не менее 100 патронов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Главу Называевска Виктора Лупиноса подозревают в незаконном обороте оружия. В его доме во время обыска следователи обнаружили незарегистрированную однозарядную винтовку калибра 5,6 мм модели «ТОЗ-8М» и не менее 108 патронов различного калибра. Оружие он приобрел в 2008 году.

- 30 октября 2018 года при оперативно-разыскных мероприятиях оружие и боеприпасы были изъяты, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте