2018-12-06T13:45:10+03:00
Общество

Мэра Называевска подозревают в незаконном обороте оружия

В своем доме он прятал винтовку и боеприпасы
Анна МИКУЛА
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В главы Называевска дома нашли не менее 100 патронов.В главы Называевска дома нашли не менее 100 патронов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Главу Называевска Виктора Лупиноса подозревают в незаконном обороте оружия. В его доме во время обыска следователи обнаружили незарегистрированную однозарядную винтовку калибра 5,6 мм модели «ТОЗ-8М» и не менее 108 патронов различного калибра. Оружие он приобрел в 2008 году.

- 30 октября 2018 года при оперативно-разыскных мероприятиях оружие и боеприпасы были изъяты, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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