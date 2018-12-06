В Омске пьяный портной вскрывал машину портновскими ножницами

6 Дек. 13:37 2018-12-06T13:37:26+03:00

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Жительница Омска приехала навестить своих родителей в Нижней Омке. На ночь она оставила машину марки «Лифан» у дома. Утром 25-летняя сибирячка обнаружила, что все 4 замка на ее авто повреждены. Также было повреждено заднее стекло автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе полиции, они стали опрашивать местных жителей, которые указали на 44-летнего мужчину. Сотрудники полиции задержали его, сельчанин во всем признался. Он рассказал, что ночью пьяный возвращался домой, увидел машину и попытался вскрыть ее портными ножницами, которые были у него в кармане.

Омичка оценила ущерб в 35 тысяч рублей, на мужчину завели уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.