2018-12-06T13:09:31+03:00
Общество

Омичам рекомендуют проверить, есть ли их дом на территориальной схеме вывоза отходов

В противном случае мусоровоз может не приехать с 1 января
Станислав МУХИН
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Вывозить отходы теперь будет единый оператор.Вывозить отходы теперь будет единый оператор.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мусорная реформа ждет омичей с 1 января. Вывозить отходы будет единый оператор. Сейчас власти занимаются обновлением территориальной схемы санитарных площадок. В нее необходимо дополнительно включить порядка половины всех домов. В противном случае мусоровозы попросту не приедут.

- Проверить, есть ли твой дом на территориальной схеме вывоза мусора, можно на сайте регионального минприроды. Я советую сделать это всем жителям, - начальник Государственной Жилищной инспекции, член Общественной палаты Александр Бурых. – Если нет, то срочно пишем письмо на имя министра Лобова и региональному оператору. Конечно, мы собирали и управляющие компании, собственников и КТОСы. Доводили информацию, что это необходимо сделать. Даже сейчас у нас есть дикие случаи в городе. В Нефтяниках на улице 22 Апреля в конце 90-х кто-то принял решение укрупнить санитарные площадки. И возле домов по улице 22 Апреля, 8 и 22, Апреля 16 стоят они на 10-14 домов. То есть это миниполигон, свалка невероятная. Управлять этим процессом невозможно, 2-3 управляющие компании еще могут договориться, но когда компаний 5-10,- это нереально. Поэтому нужно быть активнее и самим собственникам. Но раньше ни у кого заинтересованности в организации процесса вывоза мусора не было – жители понимали, что его все равно и так вывезут. А сейчас с января квитанция придет всем, и все окажутся в равных условиях.

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