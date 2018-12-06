В Омской области задержанный за героин пенсионер умер до суда
Наркотики он хотел продать
Пенсионера из Омской области задержали за покупку героина, но до суда он не дожилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тюкалинском районном суде рассматривали уголовное дело местного пенсионера. Он приобрел наркотики в Омске и планировал их продать. Пенсионера в этот же день задержали полицейские. При нем обнаружили героин общей массой более 21 грамма. Такое количество является крупным размером.
Во время предварительного следствия мужчина умер и на суде уже не присутствовал, сообщили в пресс-службе Тюкалинского районного суда. На заседании вина пенсионера была полностью доказана, его должны были привлечь к ответственности. Однако уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого.