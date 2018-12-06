2018-12-06T11:42:59+03:00
Общество

Глава омской Жилинспекции рассказал, почему многие мусорные площадки не попали в схему

Станислав МУХИН
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С 1 января вывозить весь мусор в регионе будет единый оператор.С 1 января вывозить весь мусор в регионе будет единый оператор.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Мусорная реформа вступит в силу с1 января. Вывозить мусор будет единый оператор. А омичи начнут получать отдельную квитанцию. Сейчас власти работают над тем, чтобы территориальная схема включила в себя максимальное количество санитарных площадок. Мусорная машина приедет только если она нанесена на эту карту.

Глава Государственной Жилищной инспекции, член Общественной палаты Александр Бурых рассказала, почему эти площадки сейчас не включены в территориальную схему.

- Почему в территориальной схеме не оказалось некоторых домов даже в Омске? А вы сходите на какую-нибудь многоэтажку, где раньше была санитарная площадка. Поинтересуйтесь, куда она делась. А все очень просто: люди поняли, что на этом можно сэкономить часть денег и просто убрать ее. Это, как правило, дома с мусоропроводами, - рассказал Александр Бурых. - Но есть и другие случаи. Я был на улице Багратиона, на 7 домов не насчитал ни одной санитарной площадки. То есть свою собственники ликвидировали, а сами спокойно носят мусор в чужие контейнеры по дороге на остановку или в магазин. Есть и другой нюанс: по городу масса мест стихийного складирования отходов. Эти точки давно известны, но в территориальной схеме их, конечно, не будет. Чаще всего они появляются на стыке частного сектора и микрорайонов с многоэтажной застройкой. Поэтому, я считаю, по-хорошему давно уже нужно было их узаконить. А управление благоустройства потом приезжает и зачищает эти стихийные свалки, тратя на это уже бюджетные деньги.

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