2018-12-06T11:26:44+03:00
Происшествия

Омич украл у родственников 38 килограммов свинины

Он продал украденное соседям
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич украл у родственников 38 килограммов свининыОмич украл у родственников 38 килограммов свининыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В полицию обратился 21-летний омич. Он заявил, что у него пропали 38 килограммов свинины и 4 килограмма фарша. Все это мужчина хранил в холодильной камере у своих родственников во дворе их дома на улице 19-ой Северной.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, правоохранители сначала подумали на соседей родственников омича. Полицейских сбили с толку свежие следы на снегу, который вели от дверей морозильной камеры прямо к дверям соседей. Однако там они обрывались.

Позднее полицейские выяснили, что ночью предприимчивый 36-летний родственник продал соседям мясо, а подстроил все так, как будто мясо украли другие соседи. Сибиряк уже сознался в краже, на него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы. Ранее омич уже был судим за кражу и грабеж.

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