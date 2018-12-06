2018-12-06T11:02:40+03:00
Общество

Глава «Роскосмоса» Рогозин приедет в Омск

Он планирует навестить наш город до конца года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба «Роскосмос»Фото: пресс-служба «Роскосмос»
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Губернатор Омской области Александр Бурков в Москве встретился с генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Там они обсудили планы по перемещению производственных мощностей завода ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» в Омск. Это будет сделано, чтобы наладить серийное производство ракет-носителей «Ангара» в Омске, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава «Роскосмоса» планирует посетить омский «Полет» уже в декабре этого года.

- Дмитрий Рогозин лично оценит ход подготовки омского предприятия к реализации новых инвестиционных проектов. Для нас, конечно, это будет ещё одной возможностью продемонстрировать богатство научного потенциала Омской области и закрепить «Полет» на федеральном уровне как точку притяжения профессиональных инженерных кадров», – рассказал губернатор.

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