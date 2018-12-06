Вратарь омского «Авангарда» отсудил у своего бывшего клуба 1 миллион

6 Дек. 10:19 2018-12-06T10:19:44+03:00

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Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков выиграл суд у владивостокского «Адмирала». Там он играл три сезона. Как вяснилось, клуб задолжал ему бонусы.

Как сообщает портал «Чемпионат», Бобкову должны выплатить задолженность по индивидуальным бонусам за сезон 2016/17 в размере 300 тысяч рублей и за сезон 2017/18 в размере 600 тысяч рублей. Также хоккеисту должны выплатить компенсацию за расходы на оплату спортивной экипировки, квартиры, перелетов и провоз сверхнормативного багажа. Итоговая сумма долга получается больше миллиона рублей.

По всей видимости, владивостокский клуб испытывает финансовые трудности, что и стало причиной ухода Бобкова. Сейчас он провел за «Авангард» уже 32 игры, одержав 22 победы при коэффициенте надежности 1,81.