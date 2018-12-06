2018-12-06T09:25:00+03:00
Общество

В Омске установили 21-метровую надпись «Заря не зря, и я не зря»

Конструкция появилась в Птичьей гавани
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске установили 21-метровую надпись «Заря не зря, и я не зря»В Омске установили 21-метровую надпись «Заря не зря, и я не зря»Фото: vk.com
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В Омске на территории парка «Птичья гавань» открыли 21-метровый арт-объект. Там установили большую надпись «Заря не зря и я не зря», это строчка из известного стихотворения омского поэта Аркадия Кутилова «Вершина декабря» .

Буквы были установлены по инициативе некоммерческой организации «Центр развития спорта и туризма «Своя дорога». К надписи прилагается «Руководство по омским закатам и восходам», в котором указано как сделать самые эффектные фотографии арт-объекта.

Такие надписи обычно нравятся горожанам. Например, в Перми на набережной реки Камы стоит похожая известная надпись из огромных букв «Счастье не за горами», объект пользуется популярностью у жителей города и туристов. Быть может, омская надпись тоже понравится омичам и переедет в более удобное место.

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