В Омске в черте города хотят открыть легальный мусорный полигон

6 Дек. 09:11 2018-12-06T09:11:08+03:00

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Скорее всего, уже в феврали омичи получат новые квитанции. В них мы будет платить за вывоз мусора. Раньше же эта услуга включалась в содержание жилья и оплачивалась собственниками в квитанции управляющей компании. С Нового года уборкой и вывозом мусора будет занимать единый оператор - фирма ООО "Магнит". Теперь начисляться плата будет с каждого прописанного в квартире. Но тариф пока не утвержден.

Многие считают, что он станет выше из-за того, что мусор придется возить дальше. Напомним, в черте города в Омске нет ни одного легального полигона. Кировская и Ленинские свалки закрыты по требованию прокуратуры.

- Мы все помним, что нам фактически закрыли полигоны в черте города. Запретили выбрасывать туда мусор. Это было три года назад. Захоранивать отходы на Ленинской и Кировской свалке запретили. Открытие легального полигона с отведением земель под это требует определенных сложных процедур. Насколько я знаю, сейчас такого легального полигона в черте города до сих пор нет. Идет подготовка к тому, чтобы он появился, - сообщил глава Государственной жилищной инспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. - К тому же проблема в том, что существенно изменилось законодательство. Если раньше было право заключать или заключать договор с перевозчиками мусора, ведь человек мог вывозить его и сам на специальные полигоны по талонам.