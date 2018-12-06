Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, почему с 1 января вывоз мусора в Омске станет сложнее

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-06T08:45:05+03:00

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С 2019 года утилизация тходов становится коммунальной услугой. И с января, напомним, жителям станут выставлять свои квитанции за мусор региональный оператор. Платежка будет приходить вместе с квитком за свет. Однако в теме уборки мусора по-новой системе все еще остается множество тонкостей.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Омской области, члена Общественной палаты Александра Бурых теперь путь отходов от места выброса до утилизации стал сложнее.

- Будут места сортировки, потом мусоропереработка, а ведь оставшиеся элементы еще должны быть обеззаражены и производится его захоранивание. Тогда сам путь мусора от места, где собственник его выбрасывает, до места закапывания будет гораздо длиннее, - говорит эксперт.

По-прежнему не утверждет новый тариф на вывоз мусора. Александр Бурых, рассказал нюансы.

- Многое зависит здесь тогда и от того, где будут места накопления – куда регоператору возить мусор. С одной стороны нужно понимания, сколько он должен собрать санитарных площадок – сейчас его нет, и идет уточнение территориальной схемы. С другой – ему нужно понимать, куда везти и сколько это будет стоить, - рассказал член Общественной палаты.

КСТАТИ

Где хотят размещать полигоны?*

1. Называевск

2. Черлак

3. Одесское

4. Тара

5. Оконешниково

6. Москаленки

7. Калачинск

8. Надеждино

*По данным утвержденной территориальной схемы.