В Омске можно бесплатно отправить письма Деду Морозу

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-06T08:54:40+03:00

Это можно сделать в отделении главпочты

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С сегодняшнего дня, 6 декабря, омичи смогут бесплатно отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг. В омском почтамте, который расположен на Герцена, 6 начала работать новогодняя почта. Там уже установлен специальный почтовый ящик для отправления писем волшебнику.

- Конверты и открытки могут быть любого размера, типографскими или авторскими, украшенными аппликацией, рисунками, с поздравлениями и пожеланиями. Главное условие – правильно указать адрес резиденции: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу, - цитирует «Омск-Информ» слова директора Омского филиала Почты России Ольга Климанова.

Такая почта будет работать до 24 декабря, 25 декабря все письма направят Деду Морозу.