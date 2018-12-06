В Омске можно бесплатно отправить письма Деду Морозу
С сегодняшнего дня, 6 декабря, омичи смогут бесплатно отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг. В омском почтамте, который расположен на Герцена, 6 начала работать новогодняя почта. Там уже установлен специальный почтовый ящик для отправления писем волшебнику.
- Конверты и открытки могут быть любого размера, типографскими или авторскими, украшенными аппликацией, рисунками, с поздравлениями и пожеланиями. Главное условие – правильно указать адрес резиденции: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу, - цитирует «Омск-Информ» слова директора Омского филиала Почты России Ольга Климанова.
Такая почта будет работать до 24 декабря, 25 декабря все письма направят Деду Морозу.