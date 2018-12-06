Глава омской Госжилинспекции рассказал о нюансах мусорной реформы

6 Дек. 08:26 2018-12-06T08:40:21+03:00

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Чиновники, экологи и жители готовятся к мусорной реформе, которая ждет всех нас с 1 января. Убирать отходы теперь будут совсем по другой системе. Теперь за это отвечает единый мусорный оператор - в каждом регионе он свой. В Омской области это фирма ООО "Магнит".

Однако для перехода на новую систему омским властям предстоит еще сделать очень многое. Одна из главных задач нанести на карту каждый дом, куда мусорщики должны приехать (территориальная схема) и рассчитать новый тариф. Эксперты уже в один голос заявили, что он может вырасти.

О нюансах новой системы уборки отходов рассказал начальник Государственной жилищной иниспекции Омской области, член общественной палаты Александр Бурых.

- Территории пока плохо представлены с точки зрения мест накопления. А дальше: усложняется сама процедура захоронения мусора. У нас есть прямое указание закона, что нельзя узаканивать – перечень запрещенных международными актами элементов, которые нельзя закапывать в землю, - объясняет Александр Бурых. - Если этому следовать, то оператору нужно забирать во вторичную переработку все эти вещи. А значит, региональный оператор должен обеспечить для этого специальную сортировку и изъять все это из общих отходов.