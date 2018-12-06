2018-12-06T08:31:15+03:00
Происшествия

В Омской области «Камаз» насмерть сбил женщину

Авария произошла недалеко от Марьяновки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области «Камаз» насмерть сбил женщинуВ Омской области «Камаз» насмерть сбил женщинуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ночью смертельная авария произошла на дороге Марьяновка-Щербакуль в районе 14 километра. Как сообщают в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Камаза», который на момент аварии был трезв, сбил женщину.

Шофер большегрузной машины ехал в направлении поселка Щербакуль, и в районе 14 километра в темноте наехал на 24-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии еще до приезда медиков.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают полицейские, проводится проверка.

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