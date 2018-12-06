В Омской области «Камаз» насмерть сбил женщину
Авария произошла недалеко от Марьяновки
В Омской области «Камаз» насмерть сбил женщинуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ночью смертельная авария произошла на дороге Марьяновка-Щербакуль в районе 14 километра. Как сообщают в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Камаза», который на момент аварии был трезв, сбил женщину.
Шофер большегрузной машины ехал в направлении поселка Щербакуль, и в районе 14 километра в темноте наехал на 24-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии еще до приезда медиков.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают полицейские, проводится проверка.