2018-12-06T08:13:36+03:00
Общество

Вице-губернатор: Ситуация в омской школе, где учителя травили ребенка, похоже, здесь норма

Владимир Компанейщиков высказался о скандале
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Личный архив Натальи ГрафФото: Личный архив Натальи Граф
Изменить размер текста:

История о травле детей учителями стала известна благодаря посту в социальных сетях. Омская журналистка Наталья Граф рассказала, что ее ребенка, который учится в 62 школе затравили педагоги и директор.

Противостояние началось после того, как мальчик отказался чистить снег на улице и ушел домой. Главное требование руководства школы заключалось в том, чтобы мальчик перешел в другую школу. Мама подростка обошла все инстанции, однако нигде она пока не получила внятного ответа, а ребенок тем временем попал в больницу с неврозом.

Вице-губернатор Владимир Компанейщиков также прокомментировал ситуацию. По его сведениям, этот случай в школе не единичный:

- Надеюсь, что коллеги из минобра и департамента образования города Омска тоже читают все это в социальных сетях. По всему похоже, что такое отношение к детям, о котором я узнал благодаря посту Натальи Граф, в 62 гимназии норма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте