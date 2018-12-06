Вице-губернатор: Ситуация в омской школе, где учителя травили ребенка, похоже, здесь норма

6 Дек. 08:13 2018-12-06T08:13:36+03:00

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История о травле детей учителями стала известна благодаря посту в социальных сетях. Омская журналистка Наталья Граф рассказала, что ее ребенка, который учится в 62 школе затравили педагоги и директор.

Противостояние началось после того, как мальчик отказался чистить снег на улице и ушел домой. Главное требование руководства школы заключалось в том, чтобы мальчик перешел в другую школу. Мама подростка обошла все инстанции, однако нигде она пока не получила внятного ответа, а ребенок тем временем попал в больницу с неврозом.

Вице-губернатор Владимир Компанейщиков также прокомментировал ситуацию. По его сведениям, этот случай в школе не единичный:

- Надеюсь, что коллеги из минобра и департамента образования города Омска тоже читают все это в социальных сетях. По всему похоже, что такое отношение к детям, о котором я узнал благодаря посту Натальи Граф, в 62 гимназии норма.