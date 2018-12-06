2018-12-06T07:27:38+03:00
Общество

В школьных столовых Омска учеников кормят из разбитой посуды

Нарушения нашли в 346 учреждениях
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В школьных столовых Омска и области кормят из разбитой посудыВ школьных столовых Омска и области кормят из разбитой посудыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в школьные столовые социальные учреждения. Всего было проведено 415 проверок, в которых специалисты нашли 596 нарушений в 346 учреждения Омской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном нарушения касались несоблюдения режимов мытья посуды, также сотрудники столовых несвоевременно выбирали посуду со сколами. Сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, неправильно вели документацию.

Также специалисты Роспотребнадзора отметили, что на данный момент охват школьников организованным горячим питанием составил 88,1%, а двухразовым – 21,2%. Дошкольные учреждения охвачены горячим питанием на 100%.

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