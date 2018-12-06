2018-12-06T06:57:15+03:00
Общество

Омичка, выпавшая из автобуса, требует 150 тысяч в качестве компенсации

Женщина сломала руку и долго восстанавливалась
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка, выпавшая из автобуса, требует 150 тысяч в качестве компенсацииОмичка, выпавшая из автобуса, требует 150 тысяч в качестве компенсацииФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Дачница ждала автобус вместе с другими пассажирами на остановке «СНТ Яблонька». После работы в огороде она собиралась вернуться домой. На остановку подъехал автобус № 214 «Омск-Сургутская база (СНТ «Здоровье, СНТ «Яблонька») ООО «Омскоблавтотранс». На остановке скопилось уже много людей, все они стали заходить в автобус. Женщина зашла в числе последних. Водитель закрыл двери, но еще не начал движение. Затем внезапно открыл двери и дачница выпала из автобуса, при этом она еще ударилась о лавочку.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда, женщина просила о помощи, но автобус уехал. Женщине помогли дачники и ее госпитализировали в больницу. У нее выявили сложный перелом руки со смешением. Дачницу сделали операцию, после которой она долго восстанавливалась. Сейчас сибирячка требует 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, суд приговор еще не огласил.

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