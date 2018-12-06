Театральную площадь отремонтируют к приезду в Омск Путина и Назарбаева

6 Дек. 05:01 2018-12-06T05:01:20+03:00

Об этом стало известно на градсовете

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На заседании градостроительного совета архитекторы и мэр обсудили, какие еще городские пространства нужно отремонтировать. В департаменте культуры предложили рассмотреть Театральную площадь. Тем более уже готов экскиз реконструкции этого участка в комплексе с с улицей Бударина и площадью Бухгольца.

– Театральная площадь предполагалось сделать местом встречи двух глав государств -Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева - в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, – уточнила Оксана Фадина.

Напомним, что о проведении форума России и Казахстана в Омске Владимир Путин объявил в октябре.