2018-12-05T14:29:48+03:00
Общество

На дорогах в Омске выявили 21 неисправный автобус

Накануне полицейские устроили масштабную проверку общественного транспорта
Анна МИКУЛА
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В Омских автобусах в общей сложности нашли 166 нарушений.В Омских автобусах в общей сложности нашли 166 нарушений.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автобус». В общей сложности в результате рейда по общественному транспорту выявили 21 неисправную машину. Несмотря на неполадки все они в этот день вышли в рейс.

Всего во время проверки выявили 166 нарушений - это касается и правил перевозки людей, и правил пользования внешними световыми приборами, и многого другого. За нарушения правил эксплуатации подвижного состава 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Управление ГИБДД УМВД России по Омской области обращается к гражданам, пользующимся общественным транспортом! Если вы видите, что водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо допускает грубые нарушения Правил дорожного движения, немедленно позвоните и сообщите об этом в полицию по телефонам 79-35-04 или 02.

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