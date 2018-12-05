Больницу «скорой помощи» в Омске поджег пациент

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-05T13:27:48+03:00

Он бегал во дворе, забежал в пристройку и устроил пожар

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Полицейские установили личность поджигателя больницы «скорой помощи» в Омске по улице Перелета. Из-за пожара там пришлось эвакуировать более 300 человек, огонь тушили больше часа. По предварительным данным, пожар в пристройке больницы устроил 28-лений пациент. На видео, опубликованное полицейскими видны обугленные стены и сгоревшая мебель.

- Он отказался от медицинской помощи, после этого убежал на улицу. Бегал-бегал, замерз. Зашел в пристройку больницы, где располагается мусоропровод. Что он здесь делал – непонятно, но после этого произошло возгорание, - сообщили в пресс-службе полиции.

В помещении в момент пожара находились трое дворников, их спасли приехавшие пожарные. Самостоятельно они выбраться не могли, огнем и дымом были заблокированы выходы из помещения. Эвакуировать также пришлось пациентов и медперсонал – дым перешел в здание больницы.