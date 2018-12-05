Омичей предупредили о вымогателях, которые представляются сотрудниками МЧС

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-05T13:19:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омской области появился сравнительно новый вид мошенничества. Аферисты звонят руководителям торговых центров и под видом сотрудников МЧС и сразу нападают на собеседников с угрозами. Потом предлагают избежать внеплановой проверки за вознаграждение. Горожан призывают сохранять спокойствие и игнорировать такие звонки.

- Главное управление МЧС России по Омской области просит население и руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей не поддаваться на провокации мошенников! - сообщает пресс-служба регионального МЧС. - Сотрудники МЧС никогда не сообщают о проверках пожарной защищенности предприятий и организаций в телефонном режиме. Узнать, планируется ли проверка принадлежащего вам объекта защиты можно на сайтах Главного управления МЧС России по Омской области, прокуратуры Омской области и Единого реестра проверок.

В случае, если вам поступил такой звонок, необходимо срочно обратиться в территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33.