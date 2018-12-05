В Омской области двоих охотников судят за отстрел косуль

5 Дек. 12:38 2018-12-05T12:38:41+03:00

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В Любинском районе Омской области двух мужчин задержали во время охоты. Без специальных документов, разрешающих охоту, они застрелили в лесу две косули. После совершения преступления их поймали сотрудники отдела охраны животного мира.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчины во время задержания рассказали, что они охотились на косуль для употребления их в пищу. На охотников завели уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба». Сибиряки нанесли ущерб природе в 320 тысяч рублей.

В ходе следствия они полностью возместили его и признали свою вину. Но охотникам все равно предстоит судебный процесс.