2018-12-05T12:38:41+03:00
Общество

В Омской области двоих охотников судят за отстрел косуль

Охотники уже выплатили штраф в 320 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области двое мужчин судят за нелегальную охоту на косульВ Омской области двое мужчин судят за нелегальную охоту на косульФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Любинском районе Омской области двух мужчин задержали во время охоты. Без специальных документов, разрешающих охоту, они застрелили в лесу две косули. После совершения преступления их поймали сотрудники отдела охраны животного мира.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчины во время задержания рассказали, что они охотились на косуль для употребления их в пищу. На охотников завели уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба». Сибиряки нанесли ущерб природе в 320 тысяч рублей.

В ходе следствия они полностью возместили его и признали свою вину. Но охотникам все равно предстоит судебный процесс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичей предупредили о вымогателях, которые представляются сотрудниками МЧС
В каких случаях земельные участки снимаются с государственного кадастрового учета без заявления правообладателя
Когда вам могут отказать в предоставлении сведений ЕГРН
Популярность получения услуг Росреестра посредством электронных сервисов растет с каждым годом
Что нужно знать при выборе кадастрового инженера?
Что такое «лесная амнистия»?
На дорогах Омска появится троллейбус с историческими фото на борту
Омская область в лидерах по оттоку населения
В минобразования заинтересовались воспитательницей из Омской области, ударившей ребенка
При пожаре в Омске на Заозерной спасли омича
Омское отделение Сбербанка выдало первый кредит бюджетному учреждению
В МЧС назвали причину пожара в омской больнице «скорой»
Нарушителей земельного законодательства оштрафовали
Тело омича, провалившегося на машине под лед в Таре, так и не нашли
Стал известен средний размер взятки в Омской области
На видео попал момент, как в садике в Омской области воспитатель бьет малыша
В Омске аварийный дом снесли только после того, как он частично обрушился
Омичка, которой друг выстрелил в лицо, побывала на федеральном канале
Глава омского минздрава: Продажа спиртного с 21 года - правильное решение
В Омске откроют светодиодную керлинг-дорожку прямо на улице
В Омске сначала потеплеет, потом похолодает до -28
Ольга Бузова подарит новогодние костюмы дому культуры в Омской области
Бывшую сноху омского экс-губернатора Нателу Полежаеву продержали у приставов 2 часа
Эксперты ответили на вопросы омичей о новой системе обращения с ТКО
Омские приставы объяснили, почему задержали Нателу Полежаеву
Лучших педагогов дополнительного образования поздравили в горсовете
Горожане обсудили стратегию развития Омска до 2030 года
Правительство Омской области потратит из бюджета полмиллиона на рестораны