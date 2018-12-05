2018-12-05T11:48:50+03:00
Происшествия

При пожаре в Омске на Заозерной спасли омича

Эвакуировали 14 жильцов, из окон квартиры валил густой дым [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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При пожаре в Омске на Заозерной спасли омичаПри пожаре в Омске на Заозерной спасли омичаФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Пожар в пятиэтажке на Заозерной случился сегодня утром. Загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. Из окон валил густой дым. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент их прибытия к месту пожара была угроза, что дым перейдет на этаж выше. По видео, опубликованном очевидцами, видно, что квартира практически полностью была охвачена пламенем.

Во время тушения 14 жильцов дома вышли на улицу самостоятельно, однако одного мужчину пришлось спасать. Его вывели пожарные звена газодымозащитной службы. Пожар приехали тушить 6 машин и 25 пожарных. Пожар ликвидировали за час.

Причина пожара пока не установлена, ее будут выяснять следователи.

При пожаре в Омске на Заозерной спасли омича.

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