2018-12-05T11:27:05+03:00
Общество

В МЧС назвали причину пожара в омской больнице «скорой»

В здание кто-то принес источник огня
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стала известна причина пожара в омской больницеСтала известна причина пожара в омской больницеФото: ГУ МЧС России по Омской области
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В МЧС озвучили причину пожара, который произошел вчера днем в больнице скорой медицинской помощи на Левом Берегу. Напомним, в результате пожара из учреждения пришлось эвакуировать более 300 человек. Коридоры больницы были сильно задымлены. Приехавшие пожарные тушили огонь 1 час 9 минут, удалось спасти трех человек из подвала.

- Дознаватель и инспектор МЧС России произвели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и участников ликвидации пожара. Как удалось выяснить, пожар возник в металлической пристройке больницы. Помещение использовалось для хранения картона и мусора, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Как выяснилось в ходе осмотра помещений и опроса свидетелей, неизвестный человек занес открытый источник огня в помещение. Устанавливать личность человека теперь предстоит следователям.

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