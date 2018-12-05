Омичка, которой друг выстрелил в лицо, побывала на федеральном канале

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-05T08:26:37+03:00

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24-летняя омичка Софья Фарафонова побывала на программе «Пусть говорят» на Первом канале. Напомним, в девушку из охотничьего ружья выстрелил ее друг Сергей Ковалев. Дробью почти полностью деформирована нижнаяя часть лица пострадавшей. Она уже пережила несколько мучительных операций, впереди еще несколько.

Сначала семья молодого человека помогала в реабилитации, потом отец стрелка заявил, что денег больше нет. Софья подала на Ковалева в суд - теперь для нее это единственная гарантия, что лечение и восстановление будут оплачены, хотя бы частично.

Сам подсудимый заверяет, что в момент трагедии они оба были сильно пьяны и все произошло по чистой случайности. А вот приехавший на ток-шоу отец Софьи уверен - накануне они поссорились и молодой человек выстрелил преднамеренно.

Сама девушка призналась, что в то время, как она проходила через мучительный процесс реабилитации в Москве, ее молодой человек продолжил жить своей обычной жизнью и начал ей изменять.

- Но сейчас мне важнее, чтобы мне просто оплатили лечение. Мы определили реальную сумму - 3 млн рублей. Он вполне может ее собрать, если продаст квартиру и машину. Я просто хочу быстрее получить деньги и уже отвязаться от него, - рассказала Софья в студии.

Сергей заявил, что никакого имущества на него не записано и попросил взаймы у пришедших на шоу.

В итоге договорились, что девушке будут помогать общими усилиями. Прямо в студии ее осмотрели лучшие пластические хирурги и пришли к выводу, что ей можно помочь бесплатно.

Запись программы можно посмотреть здесь.