2018-12-05T08:22:43+03:00
Общество

Глава омского минздрава: Продажа спиртного с 21 года - правильное решение

Это одна из главных причин высокой смертности в регионе
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Андрей Стороженко считает, что запрет продажи спиртного до 21 года позволит сократить смертность.Андрей Стороженко считает, что запрет продажи спиртного до 21 года позволит сократить смертность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске при участии Общественной палаты обсудили причины смертности и способы ее снижения. Своим мнением поделились чиновники, общественники и врачи. По данным Омскстата, только с января по сентябрь официально выявлено 239 случаев смертей из-за отравления алкоголем. Причем средний возраст умерших от него - от 51 до 53 лет.

Одной из главных проблем общественники и врачи считают доступность алкоголя. Поэтому некоторые эксперты считают, что запрет продажи спиртного до 21 года существенно снизит смертность населения и оздоровит омичей. Этой точки зрения придерживается и министр регионального здравоохранения Андрей Стороженко.

- Я считаю, что продажа алкоголя только с 21 года - это правильное решение в моем понимании. Это тоже как-то ограничит последствия. Единственное, чтобы перегибов здесь не было, чтобы не стали вдруг еще больше подпольно продавать. Здесь закрыли, там открыли новую точку. В данном случае нам полиция - большие помощники, - подчеркнул министр здравооохранения Омской области Андрей Стороженко.

По мнению, заместителя секретаря Общественной палаты Омской области Игоря Боровского, сильно влияет на образ жизни и личность самого человека. Это половина успеха.

- Говорят, что 50% здоровья человека зависит от его образа жизни и условий. И только 10-15% - это медицинская помощь и состояние здравоохранения. Значение имеет экология, генетика человека, - считает Игорь Боровский.

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