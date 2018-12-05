В Омске сначала потеплеет, потом похолодает до -28

5 Дек. 07:11 2018-12-05T07:18:27+03:00

В Омске, возможно, потеплеет до -10 градусов. Фото: Олег АДАМОВИЧ

При этом снегопады прекратятся

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После значительного похолодания в Омской области немного потеплеет.

Согласно прогнозу «Обь-Иртышского УГМС», сегодня, 5 декабря, в регионе ожидается -11...-16 градусов, на севере области до -22 градуса. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Местами возможны небольшой снег, слабая изморозь, гололед.

В четверг, 6 декабря, днем синоптики прогнозируют -10...-15 градусов, местами до -20 градусов. ночная температура упадет до -16...-21 градуса, при прояснении похолодает до -28 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Осадки не ожидаются. Местами изморозь.