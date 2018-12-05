Ольга Бузова подарит новогодние костюмы дому культуры в Омской области

СЕГОДНЯ 06:54 2018-12-05T06:54:29+03:00

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С необычной просьбой к известной певице обратилась жительница села Паново Омской области. Она попросила у звезды новогодний подарок – костюмы Деда Мороза и Снегурочки для местного дома культуры,у них нет денег для того, чтобы приобрести костюмы самостоятельно.

- Сегодня мне на мэйл пришло еще одно письмо, которое невозможно оставить без внимания. Инна Викторовна Гефлинг написала из маленького села Паново в Омской области, в котором живет менее 1000 человек, что им в местный Дом культуры нужны два костюма Снегурочки 48–50 размера и Деда Мороза 50–52 размера. А все потому, что старые просто износились, так как были сделаны еще в 1985 году… Костюмы я уже приобрела, теперь осталось отправить их Омск, а оттуда к Инне Викторовне в Паново, - пишет Бузова в своем Instagram.

В комментариях нашлось несколько добровольцев, которые летят из Москвы в Омск, они готовы помочь доставить новогодний подарок местному дому культуры.