2018-12-05T04:56:46+03:00
Общество

Бывшую сноху омского экс-губернатора Нателу Полежаеву продержали у приставов 2 часа

Ее обвиняют в невыплате зарплаты
Станислав МУХИН
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Полежаеву пришлось тащить волоком.Полежаеву пришлось тащить волоком.Фото: Facebook
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Кадры жесткого задержания бывшей снохи Леонида Полежаева облетели соцсети. На видео Нателу Полежаеву приставы тащат волоком по земле. Директора санатория "Рассвет" обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Ее неоднократно вызывали в управление судебных приставов, но Полежаева всякий раз уклонялась от явки на опрос. Тогда приставы решили задержать директора санатория.

Как рассказала инициативная группа, которая поддерживает Полежаеву, в управлении судебных приставов директора "Рассвета" продержали несколько часов. Обвинения в невыплате зарплаты она и ее сторонники не признают. Они уверяют, что у претензий приставов политическая подоплека. Правда, конкретики в этой версии мы так и не услышали.

Сейчас Полежаева и ее сторонники подумывают о том, чтобы объявить голодовку.

Задержание Нателы Полежаевой.

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