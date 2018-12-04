Лучших педагогов дополнительного образования поздравили в горсовете

4 Дек. 13:44 2018-12-04T13:44:47+03:00

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Чествование педагогов дополнительного образования прошло в стенах Омского городского совета. Собравшихся в зале учителей и воспитателей лично поздравили со 100-летием дополнительного образования руководители города - председатель горсовета Владимир Корбут и мэр Омска Оксана Фадина. Они вручили гостям почетные грамоты Омского городского совета, благодарственные письма и сертификаты. Сегодня в системе дополнительного образования города работают 25 учреждений, благодаря чему тысячи маленьких омичей ходят в кружки и секции. Они тоже пришли в горсовет, чтобы сказать слова благодарности.

Оксана Фадина отметила профессионализм педагогов и увлеченность любимым делом. По словам мэра, их работа - тяжелый труд и одна из сложнейших задач - именно воспитать людей.

- С детьми всегда работать непросто, но вы всегда справляетесь с этой задачей с доброжелательной улыбкой. Встречи с вами оставляют тепло на душе, дарят вдохновение. Учителя дарят знания, вы же дарите духовность, помогаете найти себя в этом мире. Мне кажется, что директора школ должны гордиться, что вы работаете у них, - сказала Оксана Николаевна.

Имена педагогов были занесены в Книгу почета работников образования. Спикер горсовета Владимир Корбут отметил, что одна из задач депутатов и педагогов сделать так, чтобы детям было приятно ходить в школы.

- Педагог - это не профессия, а состояние души. Каждый из вас отыскивает искорки, яркие таланты наших детей и сопровождает их по жизни. Депутаты горсовета всегда будут поддерживать образование - мы всегда стремимся выделять больше средств на школы, чтобы они по-настоящему стали храмами науки, - подчеркнул Владимир Валентинович.

Леонид БАРХАТОВ.