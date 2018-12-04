Горожане обсудили стратегию развития Омска до 2030 года

4 Дек. 13:39 2018-12-04T13:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Стратегия социально-экономического развития Омска рассчитана до 2030 года. Над созданием документа трудились профессионалы из различных областей - представители администрации, узкие специалисты, бизнесмены и общественники. Работа над стратегией длилась с июля 2018 года. С этого времени в проект были внесены 145 предложений. Окончательный вариант развития города утвердят в середине декабря.

Во время публичных слушаний заместитель мэра города Омска Богдан Масан подробно рассказал о документе. Дальнейшее развитие города предусматривает 3 различных сценария: «Борьба за выживание», «Трансформация» и «Территория комфорта».

Самый позитивный - последний. Он предполагает рост экономики, благоприятный инвестиционный климат, рост расходов населения и развитие малого и среднего бизнеса. В процессе обсуждения документа были внесены около 200 предложений.

Так, секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова подробно говорила о необходимости повышения качества городской среды. Особое внимание она просила уделить проблеме подтопления территорий города и улучшению экологической ситуации в Омске:

- Важность стратегии переоценить невозможно. Предложения, в том числе и наши, которые касаются благоустройства окружающей среды, транспорта, проблем, связанных с содержанием дорог и их обновлением, уже сейчас находят отражения в проекте.

Горожане надеются на решение таких масштабных задач как снос аварийных жилых домов, создание единой городской транспортно-логистической системы, строительство дороги вдоль Иртыша - от Ленинградского моста до границы Советского округа, развитие электротранспорта. Многие выступавшие отметили реалистичность стратегии, так как она опирается на большой объем исследований и предусматривает возможность корректировки.

- Главной целью разработчиков было заложить реальный сценарий развития мегаполиса и все планы синхронизировать с бюджетом - чтобы стратегия не превратилась в «книгу желаний». Если мы хотим оказаться хотя бы в «Трансформации», то должны каждый год сверяться с бюджетом и целевыми индикаторами - они будут разбиты по кварталам и доведены до главных распорядителей бюджетных средств. Они будут мотивированы их выполнять за счет премиальной системы, - отметила мэр Омска Оксана Фадина.

Ольга ЗАМЕРЗАЕВА.

КОМПЕТЕНТНО

«Простые омичи тоже хотят внести свою лепту»

Спикер горсовета Владимир КОРБУТ:

- Сегодня на публичные слушания записались более 150 человек. Причем из выступающих больше половины - это граждане, не только входящие в различные социальные группы или организации, но и просто неравнодушные омичи. Они тоже хотят внести свою лепту в стратегию. На слушаниях будут рассмотрены все вопросы, которые касаются дополнений и изменений социально-экономического развития города. Одна из задач - сделать Омск привлекательным для инвесторов. Если вы находитесь в супермаркете и видите десяток касс, то какой из них отдадите предпочтение? Той, где качественнее и быстрее обслуживание. Поэтому и инвесторы придут, если увидят минимум бумажной волокиты. Когда они поймут, что реализация их проекта - это не годы, а месяцы. Все предложения, которые сегодня прозвучали, будут рассмотрены на рабочей группе, а 19 декабря в городском парламенте мы будем рассматривать принятие этого документа.