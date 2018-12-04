В Омске пройдет слет Дедов Морозов

4 Дек. 13:35 2018-12-04T13:35:58+03:00

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15 декабря в Омске пройдет слет Дедов Мороз. Старт необычному мероприятию будет дан в 16.00 в сквере им. Дзержинского. Фестиваль Дедов Морозов откроет в нашем городе череду новогодних праздников.

Как рассказали в департаменте культуры администрации Омска, организаторами праздника выступают Дворец культуры Кировского округа и центр досуга «Меридиан». К участию в слете приглашаются представители творческих коллективов и любительских объединений всех сфер деятельности - культуры и искусства, социальной и молодежной сферы, учреждений дополнительного образования, а также все желающие старше 18 лет.

- Мы планируем провести слет Дедов Морозов в несколько этапов. Первый состоится 10 декабря в 18.00 в центре досуга «Меридиан» и предусматривает просмотр членами жюри программ и музыкального материала. Вторым этапом станет непосредственно финал праздника в сквере им. Дзержинского, - рассказала начальник отдела дополнительного образования, искусств и культурно-досуговой деятельности профильного департамента

Майя Карымова. - Хочется обратить внимание, что в этом году принято нововведение: состязания будут парными - Деды Морозы без Снегурочек к конкурсу не допускаются. Кроме того, мы предлагаем участникам использовать импровизированный транспорт для эффектного появления. Это могут быть сани, лыжи, собачья упряжка - что угодно. Участники смогут заработать дополнительный бонус, если придут с группой поддержки из не менее 5 человек в новогодних костюмах.

В ходе слета предполагается провести конкурс «Дефиле» с демонстрацией костюмов Деда Мороза и Снегурочки и конкурс «Мы пришли поздравить вас»: участники должны представить новогоднюю программу, состоящую из музыкального поздравления или игры.

Авторитетное жюри оценит оригинальность костюмов и атрибутов, исполнительское мастерство, умение общаться со зрителями, а также художественное и музыкальное оформление выступления.

- Что касается нарядов самих конкурсантов, тут организаторы слета ставят единственное условие - полный комплект. А как он будет выглядеть внешне - зависит от фантазии участников. Оригинальность костюмов только приветствуется, - пояснила Майя Карымова.

Мира ГОЛУБЬ.

СПРАВКА

Для участия в городском слете Дедов Морозов необходимо в срок до 9 декабря направить заявку на адрес электронной почты: dk_kirovsk@mail.ru с пометкой «Слет «Дед Мороз-2018».

Координаторами мероприятия выступают: заместитель директора по культурно-досуговой деятельности Дворца культуры Кировского округа Серафима Прусс (тел. 79-00-86) и заместитель директора по культурно-досуговой деятельности центра досуга «Меридиан» Татьяна Михайлова (тел. 71-27-01).

Подробности можно прочитать на сайте: омск.рф.