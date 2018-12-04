2018-12-04T13:33:16+03:00
Общество

Начался прием новогодних пожеланий малышей

В городе заработала почта Деда Мороза
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Письма можно оставлять в муниципальных библиотекахПисьма можно оставлять в муниципальных библиотекахФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В омских муниципальных библиотеках уже работает почта главного новогоднего волшебника. Написать письмо Деду Морозу может любой желающий вне зависимости от возраста и места проживания. Послания принимаются в формате бумажных писем и электронных обращений.

Конверт можно принести в любую из омских библиотек, а также отправить по адресу: 644010, г. Омск, ул. Масленникова, 62, в строке «Адресат» следует указать «Почта Деда Мороза».

Электронное письмо можно оставить на сайте: www.lib.omsk.ru

- Маленьких омичей в возрасте до 10 лет мы приглашаем принять участие в творческом конкурсе на лучший подарок для Дедушки Мороза, изготовленный своими руками, - сообщила заместитель директора омских муниципальных библиотек Надежда Кузнецова. - Авторы лучших поделок будут приглашены на праздничный утренник и получат сладкие подарки.

За 9 лет письма из Омска от Деда Мороза получили более 11 тысяч маленьких россиян и жителей ближнего и дальнего зарубежья. А самому новогоднему волшебнику малыши подарили почти 1 500 творческих работ, выполненных в разных техниках.

Большая часть поделок остается в библиотеках и служит частью их новогоднего украшения.

Дарья КОБЕЦ.

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