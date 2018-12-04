2018-12-04T13:29:09+03:00
Общество

В Советском парке на праздники впервые зальют каток

Ледовая площадка будет очень большой
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Первых любителей покататься на льду ждут 15 декабря.Первых любителей покататься на льду ждут 15 декабря.Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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В парке культуры и отдыха Советского округа омичи в новогодние праздники смогут покататься на коньках. Здесь впервые зальют каток. Площадь ледового покрытия составит около 2 000 квадратных метров, вместимость катка - 280 человек. На этой неделе планируется завершить работы по установке ограждения. Заливка льда уже началась. Первых посетителей будут принимать с 15 декабря - когда откроется каток. По его периметру специально оборудуют музыкальные колонки, светодиодное освещение и гирлянды.

На катке также будет работать теплое помещение для переодевания с прокатом коньков. Стоимость проката для взрослых составит 150 рублей за 1 час, для детей - 100 рублей. Выход на лед - 100 рублей. Горячее питание и напитки можно будет купить непосредственно на катке и вне его границ.

Как рассказал заместитель мэра, директор департамента имущественных отношений администрации города Денис Денежкин, в этом году подведомственное предприятие «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» берет на себя организацию 3 катков в парках: Советском, 30-летия ВЛКСМ и на улице Бударина.

- Если в прошлом году в парке им. 30-летия ВЛКСМ и на улице Бударина омичи уже катались, то в Советском это произойдет впервые, - отметил Денис Денежкин. - Такие объекты нужны жителям городка Нефтяников. Пусть это станет отправной точкой в дальнейшей реализации концепции парка, которая сейчас разрабатывается совместно со студентами СибАДИ.

Кстати, в этом году впервые приобретаются зимние аттракционы для парков им. 30-летия ВЛКСМ и Советского. В октябре был объявлен запрос котировок на приобретение двух «Бублик-кроссов» стоимостью 500 тысяч рублей. Аттракционы предназначены для посетителей всех возрастов, в том числе для самых маленьких - от 3 лет.

Максим АРУТЮНЯН.

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