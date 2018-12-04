2018-12-04T13:37:41+03:00
Общество

Правительство Омской области потратит из бюджета полмиллиона на рестораны

Такая сумма рассчитана на следующий год
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Правительство Омской области потратит 500 тысяч на рестораныПравительство Омской области потратит 500 тысяч на рестораныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте Госзакупок объявлен конкурс на оказание услуг по организации торжественных, официальных и иных мероприятий по приему делегаций и приглашенных лиц от имени губернатора и правительства Омской области в 2019 году. Стоимость фуршетов, банкетов, обедов, ужинов и кофе-пауз для делегаций будет стоить 500 тысяч рублей в год.

Согласно условием, прописанным на портале госзакупок, предусматривается как выездное обслуживание, так и ресторанное с возможностью размещения до 200 человек. Меню при этом должно содержать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства.

Перечень блюд состоит из 80 позиций, поставщика услуг выберут на основе конкурса.

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