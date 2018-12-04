СМИ: Омский «Авангард» проведет в Балашихе и следующий сезон

4 Дек. 13:36 2018-12-04T13:36:32+03:00

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Омский хоккейный клуб «Авангард», который сейчас проводит свои домашние матчи в подмосковной Балашихе, может остаться там еще на один сезон. Напомним, там омская команда стала играть из-за проблем с «Ареной Омск», которая сейчас находится в аварийном состоянии.

В следующем сезоне наша команда планирует перейти на канадскую форму хоккейной площадки. Для этого по информации обозревателя «Спорт-Экспресс» планируются изменения на арене в подмосковной Балашихе. Такое переоборудование может свидетельствовать только об одном – «Авангард» и следующий сезон проведет в Подмосковье.

Официально пока команда ничего не сообщала. Неизвестна и судьба «Арены Омск», ее собирались ремонтировать или вовсе сносить и строить новую.