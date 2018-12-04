2018-12-04T13:36:32+03:00
Общество

СМИ: Омский «Авангард» проведет в Балашихе и следующий сезон

Там планируют установить хоккейную площадку канадских размеров
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Авангард»Фото: пресс-служба «Авангард»
Изменить размер текста:

Омский хоккейный клуб «Авангард», который сейчас проводит свои домашние матчи в подмосковной Балашихе, может остаться там еще на один сезон. Напомним, там омская команда стала играть из-за проблем с «Ареной Омск», которая сейчас находится в аварийном состоянии.

В следующем сезоне наша команда планирует перейти на канадскую форму хоккейной площадки. Для этого по информации обозревателя «Спорт-Экспресс» планируются изменения на арене в подмосковной Балашихе. Такое переоборудование может свидетельствовать только об одном – «Авангард» и следующий сезон проведет в Подмосковье.

Официально пока команда ничего не сообщала. Неизвестна и судьба «Арены Омск», ее собирались ремонтировать или вовсе сносить и строить новую.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты ответили на вопросы омичей о новой системе обращения с ТКО
Омские приставы объяснили, почему задержали Нателу Полежаеву
Лучших педагогов дополнительного образования поздравили в горсовете
Горожане обсудили стратегию развития Омска до 2030 года
Правительство Омской области потратит из бюджета полмиллиона на рестораны
В Омске пройдет слет Дедов Морозов
Начался прием новогодних пожеланий малышей
В Советском парке на праздники впервые зальют каток
За две недели гололеда 500 омичей получили травмы
Омские энергетики во всех районах области готовы к холодам
Лошади без разрешения перешли через государственную границу
В Омске поймали подростка, воровавшего кофе из супермаркетов
В Омской области установили 13-метровый крест
В Омске пьяный работник СТО угнал авто клиента и попал в аварию
«Зубы за день». Ни дня без улыбки
В Омской области женщина через суд заставила соседей убрать вольер и дымоход
В Омске на 2 недели перекроют целую улицу
После пожара в омской БСМП-1, пациентов переводят в другие больницы
В Омской области машина провалилась под лед: Водитель погиб
Центр книжных памятников областной библиотеки имени А.С. Пушкина пополнился уникальным дореволюционным изданием
В Омске фура и мусоровоз после ДТП перегородили дорогу
Соцсети: Омичку из окна дома окатили борщом
Мэр Омска Фадина о работе городских служб будет рассказывать в Instagram
В 2018 году более 25000 предпринимателей Западной Сибири открыли расчетные счета в Сбербанке