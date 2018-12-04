2018-12-04T11:36:22+03:00
Общество

В Омске поймали подростка, воровавшего кофе из супермаркетов

Его передали сотрудникам полиции
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали подростка, который воровал кофе из супермаркетовВ Омске поймали подростка, который воровал кофе из супермаркетовФото: Росгвардия по Омской области
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Накануне сотрудники Росгвардии остановили 17-летнего подростка на остановке по улице 4-я Транспортная. Молодой человек был пьян и пытался сбежать от росгвардейцев. Когда он убегал, у него из-под куртки выпали две банки кофе.

Полицейские установили, что он уже находился в розыске за кражу из магазинов. Работники ближайших супермаркетов опознали подростка и сказали, что он украл у них с полок несколько банок с кофе и убежал.

Напомним, ранее омичи в соцсетях обращались с просьбой найти двух подростков, которые также воровали кофе из супермаркетов. Возможно, это был один из подростков.

Молодой человек уже привлекался к ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Сейчас его снова отправили в полицию.

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