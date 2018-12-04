В Омске поймали подростка, воровавшего кофе из супермаркетов
Накануне сотрудники Росгвардии остановили 17-летнего подростка на остановке по улице 4-я Транспортная. Молодой человек был пьян и пытался сбежать от росгвардейцев. Когда он убегал, у него из-под куртки выпали две банки кофе.
Полицейские установили, что он уже находился в розыске за кражу из магазинов. Работники ближайших супермаркетов опознали подростка и сказали, что он украл у них с полок несколько банок с кофе и убежал.
Напомним, ранее омичи в соцсетях обращались с просьбой найти двух подростков, которые также воровали кофе из супермаркетов. Возможно, это был один из подростков.
Молодой человек уже привлекался к ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Сейчас его снова отправили в полицию.