2018-12-04T11:20:35+03:00
Общество

В Омской области установили 13-метровый крест

Его установили на въезде в Знаменское
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области установили 13-метровый крестВ Омской области установили 13-метровый крестФото: пресс-служба правительства Омской области
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Накануне на въезде в село Знаменское на севере Омской области установили 13-метровый крест. Он появился в память о всех раскулаченных и репрессированных. Крест был изготовлен и установлен при финансовой помощи строительной компании бизнесмена и депутата Законодательного собрания Омской области Валерия Кокорина.

Идея установки креста принадлежит местной жительнице, писательнице Ирине Гаюновой. Она писала о сотнях репрессированных жителях района, для которых репрессии – это личная тема.

На церемонии установки и освящения памятника присутствовали общественники, студенты, жители села, у которых погибли или пострадали родственники. Присутствовали также первый заместитель главы Знаменского района Сергей Кротов и представители РПЦ.

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