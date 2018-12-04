В Омской области установили 13-метровый крест

4 Дек. 11:20 2018-12-04T11:20:35+03:00

Его установили на въезде в Знаменское

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Накануне на въезде в село Знаменское на севере Омской области установили 13-метровый крест. Он появился в память о всех раскулаченных и репрессированных. Крест был изготовлен и установлен при финансовой помощи строительной компании бизнесмена и депутата Законодательного собрания Омской области Валерия Кокорина.

Идея установки креста принадлежит местной жительнице, писательнице Ирине Гаюновой. Она писала о сотнях репрессированных жителях района, для которых репрессии – это личная тема.

На церемонии установки и освящения памятника присутствовали общественники, студенты, жители села, у которых погибли или пострадали родственники. Присутствовали также первый заместитель главы Знаменского района Сергей Кротов и представители РПЦ.