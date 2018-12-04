2018-12-04T10:20:09+03:00
Общество

В Омской области женщина через суд заставила соседей убрать вольер и дымоход

В вольере жила овчарка, которая пугала женщину, а дым вредил елкам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области женщина через суд заставила соседей убрать вольер и дымоходВ Омской области женщина через суд заставила соседей убрать вольер и дымоходФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Спор между соседями произошел в Калачинске. Одна из жительниц частного сектора подала в суд на своих соседей. Они у себя во дворе разместили вольер для азиатской овчарки, одна из стен этого вольера примыкала к забору женщины. По ее словам собака прыгала на стену, лаяла и пугала ее.

Война между соседями, видимо, была давней. Не устроил истицу и дымоход в доме соседей. Она заявила в суде, что из него идет дым прямо на хвойные растения в ее дворе. Суд обязал соседей перенести вольер для собаки и переоборудовать дымоход.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, соседи не спешили устранять нарушения. Приставы пригрозили соседям штрафами в пять тысяч рублей, после этого они переоборудовали дымоход и перенесли вольер для собаки.

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