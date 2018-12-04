2018-12-04T10:02:57+03:00
Общество

В Омске на 2 недели перекроют целую улицу

Проезд ограничат с 6 декабря до 19 декабря
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на улице 3-ая Транспортная перекроют проезд на 2 неделиВ Омске на улице 3-ая Транспортная перекроют проезд на 2 неделиФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Проезд временно ограничат по улице 3-ая Транспортная. В этом месте энергетики проведут ремонт теплосетей.

Как сообщили в Госавтоинспекции, движение всех видов транспорта будет временно прекращено по улице с 8 часов 6 декабря, до 20 часов 19 декабря.

Ограничение вводят на участке дороги от дома №25 до остановки «Кислородный завод» в направлении улицы Богдана Хмельницкого. Правда, движение запретят всего лишь по одной полосе. На подъездах к улице, а также на самой улице установят временные дорожные знаки, предупреждающие об ограничении.

В ГИБДД призывают обращать на них внимание и соблюдать правила дорожного движения. Пассажиров предупреждают о возможных пробках и заторах на данном участке и просят планировать время.

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